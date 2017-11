POL-TUT: (Donaueschingen) Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Donaueschingen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht ist es am Montag, in der Zeit zwischen 17.50 Uhr - 20.20 Uhr, in der Stadionstraße, auf dem Parkplatz beim Tennisverein, gekommen. Der Flüchtige parkte vermutlich aus und knallte dabei gegen einen dort geparkten BMW. Dabei hat er lediglich einen Schaden von ungefähr 1000 Euro hinterlassen, nichts jedoch von seiner Identität. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt das Polizeirevier Donaueschingen entgegen (0771 83783-0).

gez. Sener Kalayci

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell