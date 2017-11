POL-TUT: (Donaueschingen) Rettungswagen kollidiert mit Auto

Donaueschingen (ots) - Am Montag, gegen 17 Uhr, hat es in der Moltkestraße, Ecke Spitalstraße einen Verkehrsunfall zwischen einem Krankenwagen und einem Ford gegeben. Ein 20-jähriger Fahrer des Krankenwagens übersah eine vorfahrtsberechtige, 34-jährige Ford-Lenkerin, die von rechts kam. Der Krankenwagen fuhr ohne einen Transport und nahm folglich auch keine Sonderrechte in Anspruch. Die schwangere Frau aus dem Ford wurde zur vorsorglichen Untersuchung mit einem anderen Krankenwagen ins Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro.

