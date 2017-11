POL-TUT: (Rottweil)Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Rottweil (ots) - Am Montag ist gegen 16.45 Uhr eine 23-jährige Toyotafahrerin bei einem Auffahrunfall in der Straße "Unterdorf" leicht verletzt worden. Die 23-Jährige wollte an der Einmündung zur Eckhofstraße nach links abbiegen.Hierbei übersah sie einen vor ihr bremsenden Renault und fuhr diesem in das Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault gegen einen vor ihm haltenden Audi geschoben. Die 23-jährige Toyotafahrerin kam mit einem Rettungswagen in die Helios Klinik. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro.

