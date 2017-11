POL-TUT: (Trossingen) Glasscheibe einer Bäckerei mit Stein eingeworfen

Trossingen (ots) - Am Montag hat ein unbekannter Täter gegen 20.40 Uhr mit einem Stein die Glasscheibe zum Verkaufsraum einer Bäckerei in der Ernst-Hohner-Straße eingeworfen. Hierbei entstand ein etwa 20 Zentimeter großes Loch. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Trossingen (07426-33866)hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu der Tat entgegen.

