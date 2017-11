POL-TUT: (Hachingen) Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Hechingen (ots) - Am Montag hat ein bisher unbekannter Täter einer Frau im ALDI deren Geldbeutel aus dem Einkaufswagen gestohlen. Die 45-Jährige hatte ihren rosaroten Geldbeutel unter einer Plastiktüte liegen. Der Täter nutzte einen unbeobachteten Moment, griff in den Einkaufswagen und klaute das Portemonnaie, in dem Bargeld und verschiedene Berechtigungskarten steckten. Er entkam unerkannt. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen des Diebstahls und sucht nach Zeugen. Wer am Montag, zwischen 17.20 Uhr und kurz nach 18 Uhr im ALDI (Eitel-Fritz-Straße) etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07471 9880 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell