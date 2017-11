POL-TUT: (Balingen) Unbekannte zündeln an Infotafel des Streichener Geschichtspfades

Balingen (ots) - Bereits in der vergangenen Woche, Donnerstag oder Freitag, haben unbekannte Täter versucht, die erste Infotafel des Geschichtspfades Streichen anzuzünden. Die Tafel steht nordwestlich von Streichen an einem landwirtschaftlichen Weg nahe des dortigen Bauernhofes. Bei der Zündelei sengte der Täter die Plexiglasscheibe der Schautafel an. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 200 Euro. Der Polizeiposten Balingen-Frommern ermittelt in der Sache und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07433 998501 0)

