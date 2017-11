POL-TUT: (Balingen) Pkw streift zwei parkende Transporter - über 16.000 Euro Schaden

Balingen (ots) - Nach einem Ausweichmanöver wegen Gegenverkehr ist ein Autofahrer am späten Montagabend in der Beethovenstraße an zwei parkenden Mercedes Sprintern entlanggestreift und hat beide erheblich beschädigt.

Der 76-Jährige fuhr mit seinem Peugeot gegen 21.30 Uhr auf der Beethovenstraße in Richtung Balinger Straße. Als ihm ein Auto entgegenkam, zog er seinen Pkw nach links auf den Gehweg. Wegen zwei links parkender Transporter war es ihm auf der Fahrbahn zu eng. Auf dem Gehweg fuhr der Peugeotfahrer links an den beiden Sprintern vorbei. Allerdings war es auf dem Gehweg zwischen den beiden Transportern und dem angrenzenden Geländer der Firma Vötsch noch enger. Trotzdem zwängte sich der 76-Jährige durch die Gasse und streifte hierbei rechts beide Kastenwagen und links das Geländer. Nach dem Passieren der beiden Mercedes hielt er seinen rundum demolierten Peugeot an. Beide Sprinter und das Geländer waren ebenfalls beschädigt. Die Polizei von einem Gesamtschaden in Höhe von mindestens 16.000 Euro aus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

