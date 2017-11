POL-TUT: (Eutingen im Gäu - BAB A81) Mercedes in Brand geraten

Eutingen im Gäu - BAB A81 (ots) - Wegen eines technischen Defekts ist am Montag, gegen 11.55 Uhr, auf der Bundesautobahn 81 ein Mercedes in Brand geraten. Der 71-jährige Fahrer war mit dem Wagen in Richtung Stuttgart unterwegs. Während der Fahrt bemerkte der 71-Jährige eine Rauchentwicklung im Motorraum und konnte noch rechtzeitig den Parkplatz Hirtenhaus ansteuern und das Fahrzeug verlassen. Auf dem Parkplatz geriet der Mercedes in Brand und wurde vollständig zerstört. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Horb löschten das Feuer. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

