POL-TUT: (Donaueschingen) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Donaueschingen (ots) - In der Pestalozzistraße, auf Höhe Hausnummer 18, ist es am Montag in der Zeit zwischen 13 Uhr und 13.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei wurde ein Hyundai im Frontbereich beschädigt, der dort vor einer Garage geparkt war. Der Schaden beziffert sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt das Polizeirevier Donaueschingen entgegen (0771 83783-0).

