POL-TUT: (VS - Schwenningen) Vortäuschen einer Straftat nach begangener Unfallflucht - Wer ist gefahren?

VS - Schwenningen (ots) - In der Rottweiler Straße, Ecke Spittelstraße, ist es am Sonntag, gegen 05.20 Uhr, zu einer Unfallflucht eines BMW gekommen (siehe Pressebericht Sonntag). Im Zusammenhang mit Ermittlungen der Polizei an der Unfallstelle ist es zu einer weiteren Straftat gekommen. Mögliche Fahrer des unfallflüchtigen BMW machten widersprüchliche Angaben hinsichtlich des tatsächlichen Fahrers zum Unfallzeitpunkt. Daher wurde nun, neben dem Strafverfahren der Unfallflucht, auch noch ein Verfahren wegen Vortäuschen einer Straftat eingeleitet, da die ermittelnden Beamten offensichtlich durch unwahre Angaben getäuscht werden sollten.

