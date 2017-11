POL-TUT: (VS - Villingen) Auseinandersetzung endet im Krankenhaus

VS - Villingen (ots) - Zu einer Streitigkeit ist es in den frühen Sonntag-Stunden, gegen 03.30 Uhr, in der Bärengasse zwischen zwei Männern im Alter von 20 und 25 Jahren gekommen. Der 25-jährige bekam von seinem Kontrahenten eine Schnapsflasche über den Kopf gezogen. Im wahrsten Sinne des Wortes war also auch Alkohol im Spiel. Die Platzwunde musste im Krankenhaus behandelt werden. Ein Verfahren zwecks gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

gez. Sener Kalayci

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell