POL-TUT: (Schura - Weigheim, Landesstraße 429) Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Schura - Weigheim, Landesstraße 429 (ots) - Am Sonntag, gegen 09.45 Uhr, ist es auf der Landesstraße von Schura in Richtung Tuningen, an der Abzweigung nach Weilheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 86-jähriger Lenker eines VW Golf missachtete aus Richtung Weilheim kommend die Vorfahrt, sodass es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Ford Mondeo kam. Der 27-jährige Ford-Fahrer blieb unverletzt, dessen 25-jährige Beifahrerin und der Golf-Fahrer wurden dabei leicht verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

gez. Sener Kalayci

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell