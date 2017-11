POL-TUT: (VS - Schwenningen) Kleiner Unfall mit hohem Sachschaden

VS - Schwenningen (ots) - Am Sonntag, kurz nach 10 Uhr, ist es in der Engelstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 52-jähriger Opel-Fahrer fuhr bei einem Parkmanöver gegen ein Verkehrszeichen. An seinem Pkw entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

