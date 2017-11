POL-TUT: (Hüfingen) Einbrecher am Werk - Polizei sucht Zeugen

Hüfingen (ots) - Am Sonntagabend, gegen 21.45 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Firmengebäude am Riedsee gekommen. Unbekannte verschafften sich mit brachialer Gewalt Zugang in das Gebäude. In Ruhe konnten sie sich dann anschließend jedoch nicht umschauen, da der Besitzer auf den Einbruch aufmerksam wurde und die Polizei herbeirief. Die Ganoven ergriffen sofort die Flucht, bevor die Polizeistreifen eintrafen. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Donaueschingen entgegen (0771 83783-0).

gez. Sener Kalayci

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell