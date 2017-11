POL-TUT: (Dornhan - Weiden, L 412) Auto überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Dornhan-Weiden, L 412 (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen ist am Sonntag, gegen 11.30 Uhr, ein 59-jähriger Autofahrer auf der Landstraße 412 von der Fahrbahn abgekommen weshalb sich sein Wagen überschlagen hat. Der 59-Jährige war mit seinem Golf von Dornhan-Weiden kommend in Richtung Sulz unterwegs. Er kam mit dem Auto zunächst mit den rechten Reifen auf das Bankett. In der Folge überschlug sich der Wagen und riss zwei Verkehrszeichen mit. Der VW kam schlussendlich etwa 50 Meter weiter neben der Fahrbahn zum Liegen. Der 59 - jährige Autofahrer kam aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

