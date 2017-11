POL-TUT: (Baiersbronn) Polizei erwischt betrunkenen Mopedfahrer

Baiersbronn (ots) - Ohne Helm und ohne Schuhe hat eine Streife des Polizeireviers Freudenstadt am späten Sonntagabend in der Murgtalstraße einen Mopedfahrer angehalten und kontrolliert. Der 42-Jährige fiel den Ordnungshütern in Huzenbach auf. Als er von seinem Zweirad abstieg, schwankte er sichtlich und roch nach Alkohol. Der Mann blies freiwillig in eine Testgerät, das am Ende einen Wert von über 2 Promille anzeigte. Deswegen gings anschließend ins Krankenhaus Freudenstadt zur Blutentnahme. Seinen Führerschein ist der 42-Jährige jetzt los.

