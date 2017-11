POL-TUT: (Tuttlingen) Unfallflucht auf TuWass Parkplatz- Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf dem TuWass Parkplatz im Mühlenweg am Sonntag im Zeitraum von 10.50 Uhr bis 13 Uhr sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeug - Führer beschädigte vermutlich beim Rangieren mit der Anhängerkupplung seines Fahrzeugs einen Mercedes GLC an der vorderen Stoßstange. Daraufhin fuhr der Unfallverursacher einfach weiter ohne den Schaden am Mercedes in Höhe von etwa 2000 Euro zu melden. Das Polizeirevier Tuttlingen (Tel: 07461-9410) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

