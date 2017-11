POL-TUT: (Meßstetten) Transporter umgekippt

Meßstetten (ots) - Am Sonntagmittag ist gegen 15.20 Uhr auf der Kreisstraße 7151 zwischen Lautlingen und Meßstetten ein Transporter umgekippt. Der 23-jährige Fahrzeuglenker geriet in einer Kurve bei Starkregen und heftigem Wind ins Schleudern. In der Folge kam der Wagen von der Straße ab und kippte um. Der 23-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden am Transporter wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Wegen ausgelaufenen Dieselkraftstoffes wurde auch die Feuerwehr an die Unfallstelle gerufen.

