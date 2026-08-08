POL-S: Wohnungsbrand
Stuttgart-Rohr (ots)
Bei einem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Rohrer Höhe" ist am Freitag (07.08.2026) ein Schaden von rund 120.000 Euro entstanden. Zeugen entdeckten den Brand und alarmierten gegen 23:45 Uhr die Rettungskräfte. Während der Löscharbeiten mussten zwölf Hausbewohner das Gebäude verlassen. Der 32-jährige Bewohner der Brandwohnung erlitt durch das Feuer leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.
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