POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Eine Leichtverletzte und etwa 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (07.08.2026) in Zuffenhausen ereignet hat. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 17.35 Uhr mit seinem Seat die Schwieberdinger Straße in Fahrtrichtung Feuerbach. Auf Höhe der Frankenstraße kollidierte er mit einer 26-jährigen Radfahrerin, die bei Rotlicht über den gemeinsamen ...

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