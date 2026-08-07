Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte "Grün"? Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhrigen (ots)

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (06.08.2026) auf der Kreuzung Nord-Süd-Straße / Industriestraße ereignet hat. Gegen 22:50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Lenker eines schwarzen VW Polo die Nord-Süd-Straße in Richtung Vaihingen. Als er im Kreuzungsbereich Nord-Süd-Straße / Industriestraße in die Industriestraße abbog, stieß er mit einer 60-jährigen Lenkerin eines grauen Mercedes CLK zusammen, die auf der Nord-Süd-Straße in Richtung Autobahn unterwegs war. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme gaben beide an, bei "Grün" in die Kreuzung eingefahren zu sein. Deshalb werden Zeugen gebeten, sich bei den Kolleginnen und Kollegen des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

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