Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag (06.08.2026) und Freitag (07.08.2026) in ein Haus an der Bopserwaldstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen Donnerstag, 22.00 Uhr und Freitag, 07.45 Uhr, über ein offenstehendes Fenster in das Haus. Sie stahlen einen Tresor, mit dem sie unerkannt flüchteten. Im Tresor waren zwei hochwertige Uhren und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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