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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall zwischen E-Scooter und Fahrrad geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beim Zusammenstoß zwischen einer 58 Jahre alten Fahrrad-Fahrerin und einem unbekannten E-Scooter-Fahrer ist am Montagmorgen (27.07.2026) in der Straße Am Römerkastell eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Der unbekannte E-Scooter-Fahrer war gegen 09.00 Uhr auf dem Gehweg in der Straße Am Römerkastell in Richtung Bottroper Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 73 A stieß er mit der, sich aus einer Ausfahrt tastenden, Radfahrerin zusammen. Die 58-Jährige verletzte sich hierbei schwer. Der E-Scooter-Fahrer blieb noch bis zum Eintreffen der Rettungskräfte an der Unfallstelle und entfernte sich dann unerlaubt. Rettungskräfte brachten die 58-Jährige in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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