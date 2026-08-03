Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiatem Ladendieb gelingt die Flucht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend (01.08.2026) in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße Kleidung gestohlen und sich gegen das Festhalten durch einen Zeugen gewehrt. Der mutmaßliche Dieb wollte gegen 19.50 Uhr mit einem prall gefüllten Rucksack das Bekleidungsgeschäft verlassen und löste dabei den Alarm aus. Daraufhin ging er wieder in das Geschäft und wurde von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angesprochen. Auf der Suche nach einer Kassiererin, bei welcher der Unbekannte die Kleidungsstücke im Rucksack angeblich bezahlt hatte, ergriff er die Flucht und rannte zum Ausgang. Dort versuchte ein unbekannter Zeuge, den Dieb festzuhalten. Der rabiate Mann riss sich aber los und flüchtete über Königstraße in die Straße Neue Brücke. Eine Fahndung der alarmierten Polizisten verlief ohne Ergebnis. Der Unbekannte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und rund 175 Zentimeter groß. Er hat eine dunkle Hautfarbe und lockige, schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er ein weiß-blau gestreiftes T-Shirt, eine blaue Jeanshose und hatte einen Rucksack dabei. Zeugen, insbesondere der couragierte Mann, der den Täter am Ausgang festhielt, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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