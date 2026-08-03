Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verstöße bei Verkehrskontrollen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (31.08.2026) Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Dabei legten sie unter anderem ihr Augenmerk auf die motorisierte Vergnügungsszene. Die Beamten kontrollierten zwischen 19.00 Uhr und 03.00 Uhr rund 40 Fahrzeuge und 60 Personen sowie mehrere E-Scooter und stellten dabei 43 Verstöße fest. Neben Verstößen wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis ahndeten die Beamten Handy- und Gurtverstöße. In zwei Fällen waren die Verkehrsteilnehmer alkoholisiert, in drei weiteren Fällen bestand der Verdacht, dass die Fahrer unter Drogeneinfluss standen. Außerdem zogen sie einen gefälschten Führerschein aus dem Verkehr. Ein Pkw wurde aufgrund seiner technischen Veränderungen sichergestellt.

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