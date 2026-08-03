Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jacke geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend (01.08.2026) in einem Supermarkt an der Kronenstraße die Jacke eines 14-Jährigen geraubt. Der 14-Jährige hielt sich gegen 21.20 Uhr in dem Supermarkt auf, als der Unbekannte ihn beleidigte und versuchte, ihm die Jacke vom Oberkörper zu reißen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde auf die Situation aufmerksam und wollte beide nach draußen bringen. Auf dem Weg nach draußen griff der Unbekannte nach der Jacke im Wert von rund 100 Euro, zog sie vom Oberkörper des 14-Jährigen und flüchtete Richtung Friedrichstraße. Der Täter ist etwa 180 Zentimeter groß und zirka 20 bis 25 Jahre alt. Er hatte kurze blonde Haare, die am Hinterkopf rot gefärbt waren. Er trug ein beiges Oberteil und eine Flecktarnhose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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