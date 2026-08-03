Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 21-Jährige Passantin ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Sonntag (02.08.2026) in der Hackstraße das Handy einer 21 Jahre alten Frau geraubt. Die 21-Jährige stieg kurz vor 01.00 Uhr an der Haltestelle Stöckach aus der Stadtbahn der Linie U14 und ging die Hackstraße entlang, als sie den Unbekannten bemerkte, der ihr folgte. An der Ecke Hackstraße/Ostendstraße rempelte der Unbekannte die 21-Jährige an und drückte sie gegen eine Friedhofsmauer. Im folgenden Gerangel versuchte der Täter die Handtasche der Frau zu entreißen, was aber aufgrund der Gegenwehr scheiterte. Dafür gelang es ihm, das Handy der 21-Jährigen an sich zu nehmen, mit dem er dann Richtung Raitelsberg flüchtete. Die Frau beschrieb den Unbekannten als 20 bis 30 Jahre alten Mann, der etwa 180 Zentimeter groß ist. Er hatte einen Dreitagebart und trug ein dunkles T-Shirt sowie eine Dreiviertel Hose. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Ergebnis. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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