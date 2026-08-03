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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Bei einem Unfall am Sonntag (02.08.2026) in der Streibgasse hat sich ein 64 Jahre alter Fahrradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Passanten fanden den 64-Jährigen gegen 14.00 Uhr in der Streibgasse am Boden neben seinem Fahrrad liegend und verständigten die Rettungskräfte. Diese brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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