Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart- Vaihingen / - Weilimdorf / - Ost (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag (30.07.2026) und Sonntag (02.08.2026) in Wohnungen an der Höhenrandstraße und an der Mittenfeldstraße eingebrochen, an der Rosengartenstraße ist es beim Versuch geblieben. An der Höhenrandstraße gelangten die Unbekannten zwischen Donnerstag, gegen 10.30 Uhr und Samstag (01.08.2026) gegen 08.45 Uhr in ein Einfamilienhaus, indem sie die Terrassentüre beschädigten und sich so Zutritt verschafften. Im Haus durchsuchten die unbekannten Täter mehrere Räume. Zur Beute ist bislang nichts bekannt. An der Mittenfeldstraße verschafften sich die Unbekannten am Freitag (31.07.2026) zwischen 14.30 Uhr und 21.35 Uhr ebenfalls über die Balkontüre im Erdgeschoss Zutritt zur Wohnung, indem sie diese aufhebelten. Die Einbrecher stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und flüchteten unerkannt. An der Rosengartenstraße gelangten die Unbekannten zwischen Samstag (01.08.2026) gegen 10.40 Uhr und Sonntag (02.08.2026) gegen 09.30 Uhr mutmaßlich über die Tiefgarage oder die Hauseingangstüre in ein Mehrfamilienhaus. Dort versuchten die Täter dann die Türe einer im Erdgeschoss befindlichen Wohnung aufzuhebeln, scheiterten allerdings. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Präventionstipps So können Sie sich vor Einbrechern schützen: - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Gegenseitige Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft hilft! - Vorsicht bei der Nutzung von sozialen Netzwerken: Veröffentlichen Sie keine Urlaubspläne. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

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