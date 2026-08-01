Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind von Pkw erfasst und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein 11-jähriges Kind zog sich bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (31.07.2026) in der Rohrackerstraße schwere Verletzungen zu. Eine 51 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford Tourneo befuhr gegen 14.40 Uhr die Rohrackerstraße aus Stuttgart-Rohracker kommend in Richtung Stuttgart-Hedelfingen. Auf Höhe der Rohrackerstraße 95 nahm die Fahrerin mutmaßlich zu spät wahr, dass ein 11-jähriger Fußgänger den dort befindlichen Fußgängerüberweg überqueren wollte. Der Junge wurde anschließend vom Pkw erfasst und prallte unter anderem mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Der 11-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt, weshalb er anschließend durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Am Pkw Ford Tourneo entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere der Fahrer eines Kleinkraftkrades, der sich unter den Ersthelfern befunden haben soll, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart zu melden.

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