Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall im Tunnel - Mutmaßlicher Verursacher schwer verletzt

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Viereichenhautunnel sind am Donnerstagnachmittag (30.07.2026) eine 35 Jahre alte Frau leicht und der 27 Jahre alte mutmaßliche Verursacher schwer verletzt worden. Der 27-Jährige fuhr mit seinem BMW gegen 14.40 Uhr auf der Bundesstraße 14 vom Schattenring in Richtung Innenstadt. Im Tunnel prallte er gegen den Kia einer 61 Jahre alten Frau, die auf dem linken Fahrstreifen Richtung Innenstadt fuhr. Anschließend prallte der BMW gegen den Skoda einer 35-Jährigen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 45.000 Euro. Da der Verdacht bestand, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand, musste er eine Blutprobe abgeben, sein Auto wurde beschlagnahmt. Der BMW und der Skoda mussten abgeschleppt werden, während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

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