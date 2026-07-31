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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Vergewaltigung war vorgetäuscht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die angebliche Vergewaltigung einer 16-Jährigen in einer Toilettenanlage am Charlottenplatz in der Nacht zum Samstag, 27.06.2026 (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 29.06.2026 unter https://t1p.de/9ox0z), hat nicht stattgefunden. Im Laufe der Ermittlungen ergaben sich Widersprüche im Tatablauf, so dass erhebliche Zweifel an der Tat aufkamen. In einer Vernehmung räumte die 16-Jährige letztlich ein, dass die Vergewaltigung vorgetäuscht war. Gegen die junge Frau wird nun wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat ermittelt.

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Polizeipräsidium Stuttgart
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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