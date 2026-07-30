Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Fahrstreifenwechsel eine verletzte Person

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Am Donnerstagmittag (30.07.2026) ereignete sich in der Föhrichstraße / Bundesstraße 295 auf Höhe der Haltestelle Pfostenwäldle ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen und einem Sachschaden von schätzungsweise 20.000 Euro. Eine 69-Jährige befuhr mit ihrem Daimler Benz Citan die Bundesstraße 295 in Richtung Feuerbach. Kurz nach dem Kreuzungsbereich Föhrichstraße / Pforzheimer Straße wechselte sie nach links den Fahrstreifen und übersah mutmaßlich das in derselben Richtung fahrende Fahrzeug eines 66-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kamen auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen. Der 66-Jährige verletzte sich durch den Verkehrsunfall leicht und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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