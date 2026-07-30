Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe stehlen Kupferkabel und flüchten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Mittwoch (29.07.2026) einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der im Verdacht steht, mit weiteren mutmaßlichen Komplizen Kupferkabel von einem Werksgelände an der Poststraße gestohlen zu haben. Die Beamten beobachteten gegen 00.35 Uhr, wie mehrere Tatverdächtige das Kabel aus einem Schuppen auf einen Autoanhänger luden. Als die Tatverdächtigen die Beamten erkannten, flüchteten sie mit einem BMW über die Poststraße weiter auf die Bundesstraße 10 / 14. Diese fuhren sie entgegen der Fahrtrichtung Richtung Kapppelbergtunnel auf. Vor dem Kappelbergtunnel ließen die Unbekannten das Fahrzeug zurück und flüchteten zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, nahmen die Beamten einen 16-Jährigen fest. Dieser wurde nach der Durchführung polizeilicher Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen. Das Fluchtfahrzeug sowie das Diebesgut stellten die Polizeibeamten sicher. Ersten Ermittlungen zufolge wurden die Kupferkabel von einem Werksgelände an der Poststraße gestohlen. Die Ermittlungen zur tatsächlichen Tatbeteiligung des 16-Jährigen und zu den mutmaßlichen Komplizen dauern weiter an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

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