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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (30.07.2026) an der Heilbronner Straße auf Höhe der Haltestelle Sieglestraße ist ein Kind schwer verletzt worden. Ein 58-jähriger Mann fuhr gegen 11.05 Uhr mit seinem Mercedes GLC in der Heilbronner Straße Richtung Pragsattel auf der linken Spur. An der Haltestelle Sieglestraße erfasste er einen zehn Jahre alten Jungen, der über die dortige Fußgängerfurt von links nach rechts über die Heilbronner Straße ging. Rettungskräfte versorgten den Jungen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Fraglich ist, ob der Autofahrer oder das Kind Grün hatte. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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