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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trio wollte 19-Jährigen ausrauben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Drei junge Männer sollen am Montagabend (27.07.2026) in der Großglocknerstraße versucht haben, einen 19 Jahre alten Passanten auszurauben. Der 19-Jährige ging gegen 20.00 Uhr vom Bahnhof Untertürkheim in die Großglocknerstraße. Dort bemerkte er die drei Tatverdächtigen, die ihm folgten. Auf Höhe der Hausnummer 39 soll ihn einer der Männer am Hals gepackt haben, während die beiden anderen seine Kleidung durchsucht haben. Als sie bei ihm nichts fanden, gingen sie in Richtung Ötztaler Straße davon. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Trio, trafen die Männer vor einem Discounter im Bereich der Biklenstraße an und nahmen sie vorläufig fest. Vor der Festnahme versuchte einer der Tatverdächtigen erfolglos zu flüchten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden 18 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt, den 16-Jährigen übergaben die Beamten seinem Vater. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

 
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