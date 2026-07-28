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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw in Brand geraten

Stuttgart-Süd (ots)

Möglicherweise aufgrund eines technischen Defektes ist am Montagnachmittag (27.07.2026) ein VW Golf auf der Neuen Weinsteige in Brand geraten. Der 38-Jährige Fahrer des VW fuhr gegen 16.30 Uhr die Neue Weinsteige in Richtung Degerloch und befand sich an der Einmündung zur Straße Auf dem Haigst, als der Golf in Vollbrand geriet. Während der Löscharbeiten war die Neue Weinsteige kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der 38-Jährige und seine 41 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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