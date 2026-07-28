Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag (27.07.2026) in der Straße Auf der Altenburg ereignet hat. Drei Kinder befuhren mit ihren Fahrrädern gegen 12.50 Uhr den Gehweg an der Straße Auf der Altenburg, als ein Fahrer eines weißen Autos aus einer Hofeinfahrt ausfahren wollte. Die drei Kinder und der Autofahrer hielten zunächst an. Als der Autofahrer den Kindern ein Zeichen gab, fuhren diese weiter, der Autofahrer jedoch auch und stieß mit einem Achtjährigen zusammen. Hierbei fiel dieser zunächst auf die Motorhaube und anschließend zu Boden und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall oder den Jungen zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

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