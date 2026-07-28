Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt / - Möhringen (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (24.07.2026) und Montag (27.07.2026) in Wohnungen an der Hallstraße und an der Vaihinger Straße eingebrochen. An der Hallstraße versuchten die Unbekannten zwischen Freitag (24.07.2026) gegen 14.00 Uhr und Montag (27.07.2026) gegen 10.00 Uhr in eine Wohnung im ersten Obergeschoss zu gelangen. Nachdem das Aufbrechen der Wohnungstüre nicht gelang, flüchteten sie unerkannt und ohne Beute. An der Vaihinger Straße verschafften sich die unbekannten Täter am Montag (27.07.2026) zwischen 17.00 Uhr und 21.30 Uhr zunächst auf unbekannte Weise Zutritt zum Mehrfamilienhaus und anschließend zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Dort durchsuchten die Unbekannten die Räume. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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