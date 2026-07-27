Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann in Stadtbahn sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstag (25.07.2026) einen 21 Jahre alten Mann in der Stadtbahnlinie U12 in Richtung Remseck sexuell belästigt. Der 21-Jährige saß gegen 21.00 Uhr im hintersten Wagen, als sich an der Haltestelle Schloßplatz zwei Männer gegenüber von ihm setzten. Einer der Männer berührte ihn kurz darauf zunächst am Knie und danach an der Oberschenkelinnenseite. An der Haltestelle Hauptbahnhof stiegen alle drei Personen aus. Der unbekannte Mann kam dann erneut auf den 21-Jährigen zu, streichelte ihn an der Schulter und fragte ihn, ob er Lust auf Sex hätte. Als er dies verneinte, entfernten sich die beiden Männer. Der Unbekannte war zirka 50 Jahre alt und etwa 190 Zentimeter groß. Er hatte graues lichtes Haar, trug ein schwarzes T-Shirt und eine kurze schwarze Hose und sprach Englisch und sehr gebrochen Deutsch. Sein Begleiter war stark alkoholisiert, zirka 30 bis 40 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und hatte kurze dunkle Haare. Er trug ein rotweinfarbenes T-Shirt und eine kurze dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell