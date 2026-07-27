Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Küchenbrand

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Küchenbrand in der Bretzfelder Straße ist am Sonntag (26.07.2026) ein Sachschaden von zirka 15.000 Euro entstanden. Eine 79-jährige Frau hantierte gegen 14.30 Uhr in ihrer Küche mit einer brennbaren Paste wodurch die Küche in Brand geriet. Hausbewohner bemerkten den Brand und konnten das Feuer löschen. Rettungskräfte brachten die Bewohnerin mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Durch den Brand ist die Wohnung der 79-Jährigen derzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell