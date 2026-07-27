Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall im Baustellenbereich - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Unfall am Samstag (18.07.2026) auf der Cannstatter Straße ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Ein 78 Jahre alter Mann fuhr gegen 11.00 Uhr mit seinem blauen Citroen C1 auf der Cannstatter Straße in Richtung Stuttgart-Bad Cannstatt. In dem Baustellenbereich, welcher derzeit über einen geänderten Fahrbahnverlauf und eine Verschwenkung verfügt, stießen der 78-Jährige und ein 41 Jahre alter Volvo-Lenker zusammen. Der 41-Jährige Volvo-Lenker fuhr parallel mit seinem grauen Volvo EX90 in die gleicher Richtung wie der 78-Jährige. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

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