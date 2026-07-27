POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart- Weilimdorf / - Möhringen (ots) - Unbekannte sind zwischen Freitag (24.07.2026) und Samstag (25.07.2026) in Wohnungen an der Landauer Straße, der Mittenfeldstraße und dem Holteiweg eingebrochen. An der Landauer Straße hebelten die Unbekannten zwischen Freitag (24.07.2026) gegen 18.00 Uhr und Samstag (25.07.2026) gegen 1.30 Uhr ein Badezimmerfenster auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Die ...

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