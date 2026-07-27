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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Brand in einer Wohnung an der Rosenstraße ist am Donnerstag (23.07.2026) ein Schaden von rund 60.000 Euro entstanden. Zeugen entdeckten den Brand und alarmierten gegen 19.45 Uhr die Feuerwehr. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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