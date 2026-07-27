POL-S: Wohnungsbrand
Stuttgart-Mitte (ots)
Bei einem Brand in einer Wohnung an der Rosenstraße ist am Donnerstag (23.07.2026) ein Schaden von rund 60.000 Euro entstanden. Zeugen entdeckten den Brand und alarmierten gegen 19.45 Uhr die Feuerwehr. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.
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