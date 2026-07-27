PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Weilimdorf / - Möhringen (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (24.07.2026) und Samstag (25.07.2026) in Wohnungen an der Landauer Straße, der Mittenfeldstraße und dem Holteiweg eingebrochen. An der Landauer Straße hebelten die Unbekannten zwischen Freitag (24.07.2026) gegen 18.00 Uhr und Samstag (25.07.2026) gegen 1.30 Uhr ein Badezimmerfenster auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Die unbekannten Täter durchsuchten die Zimmer und entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld. An der Mittenfeldstraße versuchte am Samstag (25.07.2026) gegen 11.15 Uhr ein unbekannter Täter über den Balkon in eine Wohnung im Erdgeschoss einzusteigen. Ein Bewohner überraschte den Unbekannten dabei, woraufhin dieser ohne Beute flüchtete. Der Täter wird beschrieben als zirka 180 cm groß und etwa 30 bis 40 Jahre alt. Er hatte einen dunkleren Teint, einen dunklen kurzen Bart und eine schlanke Statur. Er trug eine Kappe auf dem Kopf, eine rot-schwarze Sportjacke, eine lange schwarze Hose und rot-schwarze Handschuhe. Am Holteiweg überkletterten am Samstag (25.07.2026) gegen 22.20 Uhr Unbekannte einen Balkon und verschafften sich von dort aus über ein gekipptes Fenster Zutritt zur Wohnung. In der Wohnung durchsuchten die unbekannten Täter die Zimmer. Zur Beute ist bislang nichts bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 25.07.2026 – 21:08

    POL-S: Einsatz anlässlich des CSD - Polizei zufrieden mit dem Einsatzverlauf

    Stuttgart-Mitte (ots) - Die Polizei zieht anlässlich des Einsatzes zum CSD am Samstag (25.07.2026) eine positive Bilanz. Mehrere Hundert Einsatzkräfte waren am Samstag in der Innenstadt im Einsatz und nahmen bis Einsatzende 12 Straftaten, zumeist Körperverletzungsdelikte und Beleidigungen auf. Sechs Personen erhielten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ...

    mehr
  • 25.07.2026 – 08:01

    POL-S: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Samstagmorgen (25.07.2026) bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Nord-Süd-Straße / Industriestraße schwere Verletzungen zugezogen. Ein 36 Jahre alter Pkw-Fahrer befuhr gegen 00.20 Uhr die Nord-Süd-Straße von Möhringen kommend in Richtung Leinfelden-Echterdingen und übersah mutmaßlich das Rotlicht der Ampel an der Einmündung ...

    mehr
  • 25.07.2026 – 07:56

    POL-S: Polizei stoppt Tatverdächtige nach mutmaßlichem Autorennen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Freitagabend (24.07.2026) an der Heilbronner Straße zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren kontrolliert, die im Verdacht stehen, in der Heilbronner Straße an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beteiligt gewesen zu sein. Den Beamten fielen die beiden Männer auf, wie sie gegen 23.15 Uhr mit einem BMW und einem Seat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren