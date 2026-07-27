Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Weilimdorf / - Möhringen (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (24.07.2026) und Samstag (25.07.2026) in Wohnungen an der Landauer Straße, der Mittenfeldstraße und dem Holteiweg eingebrochen. An der Landauer Straße hebelten die Unbekannten zwischen Freitag (24.07.2026) gegen 18.00 Uhr und Samstag (25.07.2026) gegen 1.30 Uhr ein Badezimmerfenster auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Die unbekannten Täter durchsuchten die Zimmer und entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld. An der Mittenfeldstraße versuchte am Samstag (25.07.2026) gegen 11.15 Uhr ein unbekannter Täter über den Balkon in eine Wohnung im Erdgeschoss einzusteigen. Ein Bewohner überraschte den Unbekannten dabei, woraufhin dieser ohne Beute flüchtete. Der Täter wird beschrieben als zirka 180 cm groß und etwa 30 bis 40 Jahre alt. Er hatte einen dunkleren Teint, einen dunklen kurzen Bart und eine schlanke Statur. Er trug eine Kappe auf dem Kopf, eine rot-schwarze Sportjacke, eine lange schwarze Hose und rot-schwarze Handschuhe. Am Holteiweg überkletterten am Samstag (25.07.2026) gegen 22.20 Uhr Unbekannte einen Balkon und verschafften sich von dort aus über ein gekipptes Fenster Zutritt zur Wohnung. In der Wohnung durchsuchten die unbekannten Täter die Zimmer. Zur Beute ist bislang nichts bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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