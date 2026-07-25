Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einsatz anlässlich des CSD - Polizei zufrieden mit dem Einsatzverlauf

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei zieht anlässlich des Einsatzes zum CSD am Samstag (25.07.2026) eine positive Bilanz. Mehrere Hundert Einsatzkräfte waren am Samstag in der Innenstadt im Einsatz und nahmen bis Einsatzende 12 Straftaten, zumeist Körperverletzungsdelikte und Beleidigungen auf. Sechs Personen erhielten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis und wurden wieder auf die Straße entlassen. Kurzzeitig blockierten gegen 16.40 Uhr fünf bis zehn Personen mutmaßlich aus dem linken Spektrum einen Aufzugswagen der CDU. Ordner hatten die Blockade bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte aufgelöst, die Tatverdächtigen verschwanden in der Menge. Es wurden umgehend Maßnahmen zur Identifizierung der Unbekannten eingeleitet, die noch andauern. Der Einsatzleiter Jens Rügner zeigt sich zufrieden mit dem Einsatzverlauf: "Unser Einsatzkonzept anlässlich des CSD ist aufgegangen. Durch den professionellen Einsatz der Beamten haben wir die Grundlage geschaffen, dass hunderttausende Zuschauer friedlich in der Innenstadt feiern konnten. Ich danke allen, die an der Planung und Durchführung des Einsatzes beteiligt waren."

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