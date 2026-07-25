PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einsatz anlässlich des CSD - Polizei zufrieden mit dem Einsatzverlauf

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei zieht anlässlich des Einsatzes zum CSD am Samstag (25.07.2026) eine positive Bilanz. Mehrere Hundert Einsatzkräfte waren am Samstag in der Innenstadt im Einsatz und nahmen bis Einsatzende 12 Straftaten, zumeist Körperverletzungsdelikte und Beleidigungen auf. Sechs Personen erhielten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis und wurden wieder auf die Straße entlassen. Kurzzeitig blockierten gegen 16.40 Uhr fünf bis zehn Personen mutmaßlich aus dem linken Spektrum einen Aufzugswagen der CDU. Ordner hatten die Blockade bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte aufgelöst, die Tatverdächtigen verschwanden in der Menge. Es wurden umgehend Maßnahmen zur Identifizierung der Unbekannten eingeleitet, die noch andauern. Der Einsatzleiter Jens Rügner zeigt sich zufrieden mit dem Einsatzverlauf: "Unser Einsatzkonzept anlässlich des CSD ist aufgegangen. Durch den professionellen Einsatz der Beamten haben wir die Grundlage geschaffen, dass hunderttausende Zuschauer friedlich in der Innenstadt feiern konnten. Ich danke allen, die an der Planung und Durchführung des Einsatzes beteiligt waren."

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 25.07.2026 – 08:01

    POL-S: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Samstagmorgen (25.07.2026) bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Nord-Süd-Straße / Industriestraße schwere Verletzungen zugezogen. Ein 36 Jahre alter Pkw-Fahrer befuhr gegen 00.20 Uhr die Nord-Süd-Straße von Möhringen kommend in Richtung Leinfelden-Echterdingen und übersah mutmaßlich das Rotlicht der Ampel an der Einmündung ...

    mehr
  • 25.07.2026 – 07:56

    POL-S: Polizei stoppt Tatverdächtige nach mutmaßlichem Autorennen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Freitagabend (24.07.2026) an der Heilbronner Straße zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren kontrolliert, die im Verdacht stehen, in der Heilbronner Straße an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beteiligt gewesen zu sein. Den Beamten fielen die beiden Männer auf, wie sie gegen 23.15 Uhr mit einem BMW und einem Seat ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 17:54

    POL-S: Kind angefahren und schwer verletzt

    Stuttgart-Degerloch (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Epplestraße ist am Freitagmittag (24.07.2026) ein Kind schwer verletzt worden. Eine 61 Jahre alte Hyundai Fahrerin war gegen 13.30 Uhr in der Epplestraße in Richtung Plieninger Straße unterwegs, als sie an einem auf der entgegengesetzten Straßenseite haltenden Linienbus vorbeifuhr, welcher dort Fahrgäste absetzte. In diesem Moment rannte eine 13 Jahre alte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren