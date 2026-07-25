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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Samstagmorgen (25.07.2026) bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Nord-Süd-Straße / Industriestraße schwere Verletzungen zugezogen. Ein 36 Jahre alter Pkw-Fahrer befuhr gegen 00.20 Uhr die Nord-Süd-Straße von Möhringen kommend in Richtung Leinfelden-Echterdingen und übersah mutmaßlich das Rotlicht der Ampel an der Einmündung Nord-Süd-Straße / Industriestraße und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem Motorradfahrer, welcher von der Industriestraße nach links in die Nord-Süd-Straße abbiegen wollte. Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ersten Einschätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart zu melden.

Rückfragen bitte an:

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Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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