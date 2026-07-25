Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizei stoppt Tatverdächtige nach mutmaßlichem Autorennen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (24.07.2026) an der Heilbronner Straße zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren kontrolliert, die im Verdacht stehen, in der Heilbronner Straße an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen beteiligt gewesen zu sein. Den Beamten fielen die beiden Männer auf, wie sie gegen 23.15 Uhr mit einem BMW und einem Seat nebeneinander fuhren, ihre Fahrzeuge sehr stark beschleunigten und die Heilbronner Straße in stadtauswärtige Richtung fuhren. Die Beamten konnten die Fahrzeuge schließlich auf Höhe der Türlenstraße stoppen. Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein des 20 Jahre alten Mannes, der 22-jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart zu melden.

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