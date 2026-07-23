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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Donnerstag (23.07.2026) bei einem Verkehrsunfall auf der B 295 leichte Verletzungen zugezogen. Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer fuhr gegen 12.15 Uhr die B 295 aus Richtung Ditzingen kommend in Richtung Stuttgart und bog an der Kreuzung zur Weissacher Straße nach links ab. Der 21-jährige Motorradfahrer kam aus der entgegengesetzten Richtung der B 295 und wollte weiter geradeaus fahren. Der 21-jährige Motorradfahrer und der 37-jährige Lkw-Fahrer stießen auf der Kreuzung zusammen. Der 21-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um ihn. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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