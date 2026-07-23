Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 47-Jährige lebensgefährlich verletzt - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (23.07.2026) an der Bockelstraße einen 54-Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine Frau lebensgefährlich verletzt zu haben. Mehrere Zeugen meldeten gegen 10.15 Uhr eine schwerverletzte Frau in einem Einkaufzentrum am Mailänder Platz. Der Tatverdächtige soll sich mit der Frau im Einkaufszentrum befunden haben, als er der 47-Jährigen Stich- und Brandverletzungen zugefügt haben soll. Anschließend flüchtete er zunächst unerkannt. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus zur intensivmedizinischen Behandlung. Bei der Fahndung nach dem Tatverdächtigen war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen gegen 12.10 Uhr fest. Ersten Ermittlungen zufolge sollen der Mann und die Frau sich in einer persönlichen Beziehung befunden haben. Der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit soll im Laufe des Freitags (24.07.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.

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