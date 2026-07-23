Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag (22.07.2026) im Bereich der Bundesstraße 14 haben sich zwei 21 und 26 Jahre alte Männer leichte Verletzungen zugezogen. Der 26-jährige Opel-Fahrer fuhr in der Bundesstraße gegen 17.10 Uhr stadteinwärts auf dem linken Fahrstreifen. Mutmaßlich aufgrund eines grauen Mercedes-Benz, der zwischen beiden Spuren gewechselt haben soll, musste er stark auf Höhe der Ausfahrt Benzstraße bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Daraufhin fuhr der hinter ihm fahrende 21-Jährige mit seinem Ford auf ihn auf. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, war die B14 bis 18.45 Uhr komplett gesperrt, was schwere Verkehrsbehinderungen zur Folge hatte. Die beiden Leichtverletzten wurden durch Rettungskräfte versorgt, der 26-Jährige wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu einer möglichen Beteiligung des grauen Mercedes machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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