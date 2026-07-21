Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Streit verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 40 Jahre alter Mann hat am Montag (20.07.2026) in einer Stadtbahn bei einem Streit Verletzungen erlitten. Ein 55 und ein 40 Jahre alter Mann gerieten aus bislang unbekannter Ursache gegen 09.55 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U2 in Fahrtrichtung Botnang zwischen den Haltestellen Stöckach und Berliner Platz Hohe Straße in einen Streit. Im Verlauf des Streits soll der 40-Jährige dem 55-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, worauf dieser den 40-Jährigen mittels scharfer Gewalt verletzt haben soll. An der Stadtbahnhaltestelle Hohe Straße verlagerte sich die Auseinandersetzung auf den Bahnsteig, wo der 40-Jährige den 55-Jährigen zu Boden gestoßen und getreten haben soll. Daraufhin flüchtete der 40-Jährige. Alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn im Rahmen der Fahndung vorläufig fest. Rettungskräfte verbrachten die beiden Kontrahenten in Krankenhäuser, wo sie ambulant versorgt wurden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Während der Einsatzmaßnahmen wurde der Bahnsteig für zirka eine Stunde gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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